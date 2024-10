Spintone all’arbitro. Due anni di squalifica

L’adrenalina per un presunto calcio di rigore non concesso ha fatto saltare i nervi al giocatore della Bolanese, che dovrà assistere alle partite come spettatore per i prossimi due anni. Il giudice sportivo infatti lo ha squalificato fino al 3 ottobre 2026 anche se la società ha già annunciato reclamo. Pur riconoscendo nel gesto del proprio tesserato Leonardo Dascanio una condotta antisportiva e punibile con qualche turno di stop, sono rimasti senza parole di fronte alla severità della pena. Il giocatore, 25 anni, per altro è rientrato dopo un lungo periodo di forzato riposo a causa di un grave infortunio e la nuova penalizzazione rischia davvero di frenare la sua ripresa agonistica. Il fattaccio è accaduto nel corso del recupero del primo tempo della partita tra Bolanese e Marolacquasanta del campionato di calcio di prima categoria. La formazione bolanese aveva appena sbagliato un calcio di rigore, deviato in calcio d’angolo dal portiere avversario, e nell’azione successiva si è verificato un nuovo episodio in area. I padroni di casa hanno chiesto il rigore ma il direttore di gara spezzino non è stato dello stesso avviso. Si è così creato il classico capannello di protesta e da lontano è spuntato Dascanio che ha spinto l’arbitro “facendolo cadere a terra“ come riportato nel referto ed è stato espulso. A fine partita il giocatore, invitato da un dirigente a scusarsi con l’arbitro, sempre secondo il referto, avrebbe tenuto invece un atteggiamento irriguardoso proferendo gravi espressioni non manifestando nessun pentimento. Una versione che non ha convinto la società Bolanese che pur scusandosi per l’accaduto, in campo, presenterà ricorso per la maxi squalifica.

Massimo Merluzzi