"Sostenere la comunità del Golfo". Il ruolo di unione svolto da Adsp

Una formula vincente nei numeri e nelle prospettive. Un trend in crescita di un mercato costantemente al rialzo che produce occupazione, lavoro e offre garanzie. Grandi opportunità da sfruttare e da sostenere. Un concetto sottolineato da Federica Montaresi commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. "C’è voglia di confronto – ha spiegato – per costruire e contribuire insieme allo sviluppo. Abbiamo sempre sostenuto questa iniziativa perchè ci crediamo e non soltanto perchè fa parte della nostra missione. Dobbiamo lavorare tra tante attività nel Golfo e spetta a noi il compito di governare le tante complessità del mondo del mare. L’Autorità di sistema portuale deve fare in modo che tutte le realtà stiano insieme con armonia e positività". A salutare l’apertura dei lavori anche il sindaco Pierluigi Peracchini. "La blue economy sta riscuotendo successi e soprattutto assumendo un ruolo fondamentale nella nostra economia. Abbiamo aziende leader non soltanto a livello nazionale ma possiamo dire mondiale, manca ancora la parte del refitting dei grandi yacht, dobbiamo lavorare insieme tra imprese, istituzioni, formazione professionale e Università per riuscire a aprirsi a questo settore che include tantissime attività. Il mercato sta cambiando, nei gusti e nelle richieste, e bisogna andare nel mondo investendo su innovazione e ricerca".