Seggi, ecco il piano d’emergenza. Una squadra di scrutatori in attesa

Una lista parallela per sostenere l’intenso e lavoro degli scrutatori. E’ stata una corsa contro il tempo ma alla richiesta del Ministero rivolta alla Prefettura di Spezia hanno risposto con prontezza tutti i Comuni impegnati nelle operazioni di voto. Tutte le amministrazioni per le elezioni europee mentre 17 amministrazioni della Provincia spezzina anche per il rinnovo del consiglio comunale. Insomma una maratona di numeri e preferenze che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana si apre già oggi pomeriggio, sabato, per proseguire poi lunedì nei Comuni dove si vota per le amministrative. Quindi oggi l’adunanza dei presidenti di seggio è in programma la mattina e non il pomeriggio come di consuetudine perchè dalle 15 in punto i seggi saranno aperti e si inizieranno le operazioni di voto che procederanno fino a questa sera alle 23.

Per evitare dunque che le improvvise defezioni di presidenti di seggio e scrutatori arrivino stamani a poche ore dal voto creando non pochi problemi per garantire le aperture dei seggi il Ministero da tempo ha allertato le Prefetture italiane chiedendo di attivarsi per formare delle liste di "papabili" in grado di poter entrare in campo qualora i titolari all’ultimo momento declinassero l’impegno. "Abbiamo trovato grande sensibilità - hanno spiegato dalla Prefettura spezzina - in tutti i Comuni che si sono dunque attrezzati per tempo proprio per organizzare una sorta di lista sostitutiva alla quale attingere qualora si verificassero situazioni difficili e siamo contenti che la situazione sia stata affrontata con molto impegno e soprattutto con ottimi risultati. Le procedure di voto scattano da oggi alle 15 e terminano alle 23. Si riprende domani, domenica alle 7 per chiudere alle 23". Le operazioni di spoglio delle Europee iniziano subito dopo la chiusura dei seggi e le 258 sezioni saranno scrutinate fino alle prime luci del mattino di lunedì. Salvo complicazioni si prevede la conclusione intorno alle 5. Dopo qualche ora di riposo si tornerà operativi: le urne delle amministrative infatti saranno aperte a partire dalle 14 e riguardano i diciassette Comuni della Provincia spezzina che eleggeranno i nuovi sindaci e componenti dei consigli comunali.