’Sarzana Segreta’ spicca le ali. Tour guidati a caccia di tesori

Dopo il successo degli anni precedenti, oggi prende ufficialmente il via la nuova stagione di Sarzana Segreta, iniziativa organizzata dalla cooperativa di comunità Sigeric e selezionata nell’ambito della Call for Ideas, che godrà del contributo e del patrocinio del Comune di Sarzana. Ripartono quindi le visite guidate all’insegna dei segreti più nascosti del centro storico sarzanese, dei veri e propri tour in cui sarà impossibile non rimanere affascinati dalle meravigliose chiese cittadine, come quella di San Francesco, o dagli spazi del teatro degli Impavidi e dal Museo Diocesano.

Sono ben 11 gli appuntamenti già calendarizzati con Sarzana Segreta che a partire da oggi, alle 17, con lo speciale Barocco realizzato il collaborazione con il Museo Diocesano, arriveranno sino alla fine dell’anno. Tutti i giovedì di luglio e agosto, alle ore 17, una guida turistica abilitata di Sigeric attenderà i visitatori agli Impavidi, tipico teatro all’italiana costruito all’inizio dell’Ottocento sui resti dell’antico convento dei Frati Domenicani per volere di alcuni "impavidi" cittadini sarzanesi, per poi accompagnare il gruppo alla Cattedrale di Sarzana, che vanta il celebre Crocifisso del Maestro Guglielmo del 1138 e vari capolavori di scultura e pittura realizzati dal Medioevo al Barocco da artisti di fama nazionale come Domenico Fiasella detto ’Il Sarzana’. La visita proseguirà lungo le piazze e i vicoli del centro storico, tra storie, aneddoti e curiosità per poi concludersi di fronte a palazzo Roderio, nell’antica piazza della Calcandola. Previste per il 4 luglio e il 1 agosto le visite al Museo Diocesano, mentre è già stata fissata per il 22 agosto la visita alla chiesa di san Francesco. Il 23 novembre e il 28 dicembre, alle 14.30, si svolgeranno invece due visite guidate al teatro degli Impavidi in collaborazione con Gli Scarti, associazione presieduta da Andrea Cerri che gestisce il teatro sarzanese. Si ricorda che i tour guidati verranno garantiti con almeno 8 iscritti e fino a un massimo di 25 in ciascuna data. I biglietti, comprensivi di visita guidata e ingressi, avranno un costo di 15 euro a persona, prezzo che sarà ridotto a 8 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e 14 anni. Ticket gratuito per bambini di età inferiore di 6 anni. Nel programma sono previsti anche alcuni appuntamenti gratuiti. Per qualsiasi informazione e per prenotare scrivere a [email protected] o contattare, anche via Whatsapp il 3318866241 o il 3663712808.

Elena Sacchelli