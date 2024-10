Sarzana fa strada al Lodi. Rossoneri battuti in casa

SARZANA

Hockey Sarzana: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa

Amatori Lodi: Grimalt, Giovannetti, Compagno, Faccin, Fernandes, Najera, Antonioni, Nadini, Bozzetto L., Porchera. All.Bresciani

Arbitri: Rago e Depalma di Giovinazzo

Marcatori: 1° tempo: 5’16” Compagno. 2° tempo: 12’21” Ortiz, 12’39” Faccin

Secondo scivolone casalingo consecutivo per l’Hockey Sarzana che ha iniziato in salita in campionato di serie A1. In tre gare i rossoneri hanno conquistato un punto ma soprattutto hanno dovuto cedere agli ospiti il “fortino“ del Vecchio Mercato. Dopo l’Spv Viareggio è passato vincitore anche il Lodi imponendosi con il risultato di 2 a 1. Seconda sconfitta casalinga su due gare per i rossoneri che dopo Viareggio vengono sconfitti anche dal Lodi e restano con un solo punto in classifica in questo avvio di campionato. I lombardi hanno chiuso in vantaggio 1 a 0 la prima frazione di gioco grazie al gol su punizione di prima di Francesco Compagno al 5’16”. Un tempo molto combattuto e con continui capovolgimenti di fronte. Il portiere rossonero Corona ha evitato il raddoppio ospite in almeno quattro occasioni ma anche il collega Grimalt si è ben disimpegnato sulle conclusioni dalla distanza. L’Hockey Sarzana ha riaperto la partita al 12,21” grazie a Ortiz con una gran botta dalla distanza. Ma l’equilibrio è stato immediatamente rotto dopo una manciata di secondi dopo una combinazione che ha portato Faccin a battere Corona. I sarzanesi del tecnico Sergio festa hanno avuto l’occasione per il pareggio ma il capitano Borsi con un tiro di rigore ha colpito il palo.

Gli altri risultati del sabato sera: Giovinazzo-Novara 3-3; Monza-Valdagno 3-3; Cgc Viareggio-Sandrigo 5-2. L’Hockey Sarzana tornano in pista mercoledì 6 novembre nella delicatissima sfida a Sandrigo quindi il sabato successivo in casa ricevono il Valdagno.