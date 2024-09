Sagra dell’uva. La mascotte è “Grappolina“

Raspolino e anche Imbriaghella, Trinchetto e Gotino, e ancora Uvetta, Acinino, ma la mascotte, simpatica e divertente che sarà un’icona della Sagra dell’uva e del vino di Vezzano, d’ora in poi si chiamerà Grappolina. E’ di Chiara Carella, vezzanese doc, l’idea più originale del concorso indetto dal Comune di Vezzano sotto forma di sfida nei social. I partecipanti nella pagina dedicata alla 59ª sagra dell’uva e del vino di Vezzano dovevano scrivere un messaggio con la propria proposta per il nome della mascotte digitale ideata da Magart, tra gli organizzatori della manifestazione: vittoria assegnata a chi riceveva più ’like’. Chiara Carella capuriona da anni del rione Borgo (che si è aggiudicato anche il palio, portandosi a ‘casa’ l’ambito strazo) è stata la più votata con la sua proposta di grappoLINA, un nome accattivante e affettuoso per una mascotte a forma di grappolo d’uva, colore viola, con zampette e scarpe. "Ho deciso di partecipare – spiega Carella – perché mi sembrava un’iniziativa carina, insieme a molte altre , per attirare ancora di più l’attenzione intorno alla nostra manifestazione. Per il nome invece, ho dato un’occhiata ai commenti già presenti sotto al post del gioco e ho notato che erano tutti maschili. Ecco il perché del mio grappoLINA". Le proposte più originali sono state selezionate e sono arrivate alla fase finale, giudicate da un team. La premiazione nel corso della manifestazione vezzanese, dopo la gara della pigiatura e la proclamazione del rione che si è aggiudicato il palio: il rione Borgo di cui Chiara Carella è la capuriona insieme a Francesco Battolini. Poi la premiazione per la creatività nel nome della mascotte.

Cristina Guala