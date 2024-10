Sabbadini in sicurezza. Scattano gli interventi nella struttura per anziani

Un investimento da 130 mila euro per rendere più sicura la casa di riposo Sabbadini, che presto potrà contare su un impianto antincendio. Sono stati recentemente affidati all’impresa Impianti elettrici Gm srl con sede legale a Massa gli interventi che prevedono la messa in posa di 180 rilevatori analogici di fumo con isolatore, decine di segnalatori ottico/acustici, una centrale di rilevazione incendio e un comunicatore telefonico, comprensivo del rilascio delle certificazioni di conformità e di collaudo previste a fine livori. Un intervento che rientra nell’elenco dei lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile finanziati attraverso fondi statali destinati alle piccole opere che lo stesso sindaco Cristina Ponzanelli aveva definito "essenziale e opportuno" per migliorare la fruibilità e soprattutto la sicurezza dei tantissimi ospiti della rsa comunale, edificio datato che presenta diverse criticità strutturali e spesso soggetto a infiltrazioni d’acqua dal tetto, in grado di provocare allagamenti. La durata dei lavori, che ricordiamo essere non ancora avviati, è prevista in 120 giorni a partire dall’arrivo di tutti i materiali, attualmente in corso di approvvigionamento. La realizzazione dell’impianto con sensori e centrale presso la residenza sanitaria assistenziale era stato approvato con apposita delibera di giunta qualche mese fa e l’intervento rientra nel programma di efficientamento energetico, di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici comunali in modo da poter garantire positive ricadute di tipo ambientale e in termini di economicità.

E.S.