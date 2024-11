’Run for Children’. La corsa benefica della Marathon Dlf

Si terrà domenica la decima ‘Run for Children’, l’ormai tradizionale manifestazione podistica semicompetitiva organizzata dalla Spezia Marathon Dlf, in collaborazione con il Comune, il cui ricavato sarà devoluto a favore della Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. Si potrà correre anche con gli amici a quattro zampe nella Dog for Children, giunta alla sua ottava edizione. La gara prenderà avvio da largo Fiorillo alle 10.30 (con ritrovo alle 8; dalle 9.30 i ragazzi dai 6 agli 11 anni) e si divide in: ‘non competitiva’, alla quale possono partecipare tutti; e ‘competitiva’, gara di 5 chilometri.