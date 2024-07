Romito, la nuova rosa. Tra conferme e innesti

Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione del Romito Magra, neopromosso in prima categoria, presso la Baracca dell’aviatore di Luni. Il presidente Lanfranco Barboni e tutti i dirigenti hanno presenziato alla serata ricordando ancora la grande festa per la vittoria dei play-off di seconda categoria che ha permesso a distanza di quindici anni al Romito Magra di tornare nel campionato di prima categoria. La dirigenza ha speso parole di stimolo ai nuovi arrivati e anche a chi, da anni, veste i colori gialloblù. Appartenenza, spirito di sacrificio in campo e in allenamento e soprattutto “essere esempio” per tutti gli atleti della Polisportiva Romito: queste le motivazioni che i direttori Leonardi e Bragazzi hanno voluto trasmettere agli atleti per affrontare la nuova stagione. Sempre Leonardi insieme al decano Mentani, ex dirigente dello Spezia calcio e della Garibaldina, hanno ben evidenziato come la costituzione di un settore giovanile sia una componente fondamentale, non solo come bacino per la prima squadra ma anche come vero e proprio trampolino per il passaggio dal settore giovanile al calcio dilettantistico. La società ha presentato un ambizioso progetto di riqualificazione dell’impianto Biggi, per renderlo adeguato alle ambizioni della squadra e alla pratica di altre discipline. Il nuovo mister Pier Giorgio Bonati ha poi ringraziato la società per la fiducia e ha comunicato i nomi dei nuovi calciatori che affronteranno, assieme al vice allenatore Maurizio Bianchi, la nuova stagione. Sempre Bonati ha presentato la lista dei ragazzi che affronteranno il campionato. Confermata gran parte della rosa che ha conquistato la promozione tra le quali spicca quella del portiere ex professionista Bertagna e del preparatore Calcina, con innesti importanti come l’ex capitano del Colli Ortonovo Cucurnia, l’ex Beverino Sassarini, i giovani Lazzari, Pucci e Parma e il bomber cubano Lopez Cordova. Presenti anche gli assessori del Comune di Arcola Gianluca Tinfena e Nando Coppola.

P.G.