Rock in Movie, serata da Smood

Tutte le più grandi colonne sonore del cinema racchiuse in uno spettacolo interattivo imperdibile fatto di suoni, immagini e grandi interpretazioni. Appuntamento stasera, alle 22 (dalle 20 la cena) allo SmooD - Sign music Desk di Ceparana dove si esibiranno i Rock in Movie, una band incredibile formata da grandi artisti, con la musica leggendaria dei migliori film della storia del cinema. Trascinati dal cantante William Cavalzani, autentico fuoriclasse vocale, a tempo di rock, con la chitarra di Massimo Nuti, le tastiere di Giacomo Parretti, la batteria di Daniele Visconti e il basso di Claudia Natili, per una formazione originaria di Firenze e dintorni, già attiva da diversi anni con decine di spettacoli, pronta a presentare un live show travolgente. Per avere ulteriori informazioni (e per le prenotazioni) contattare il numero di telefono 328 7671213.