Ristorante a fuoco. Polizia denuncia l’autore del gesto

Ha un volto l’autore dell’atto vandalico che l’altra sera ha distrutto ombrelloni, sedie e tavoli all’esterno del ristorante ’Panigacci Wow’ di Viale Italia, provocando un danno di almeno 10mila euro. A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti del locale (chiuso al momento del disastro), che si trovavano ancora nei paraggi, allertati a loro volta da conoscenti alla vista delle fiamme nella zona antistante il ristorante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti della polizia, che hanno immediatamente identificato il responsabile del gesto, denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio: si tratta di un uomo residente in città che ha ammesso di aver incendiato il tendone, a suo dire per un litigio avvenuto poco prima con alcuni dipendenti del locale, alterco a quanto pare causato da futili motivi.

Secondo quanto ricostruito, è uscito da ’Panigacci Wow’ senza però allontanarsi molto, per poi tornare in zona al momento della chiusura del locale: senza più nessuno intorno ha quindi messo in atto il suo piano criminale. Ha appiccato il fuoco a ombrellone (di tipo professionale), sedie e tavolini che nel giro di poco tempo sono andati distrutti. I dipendenti del locale al loro arrivo hanno provato a domare le fiamme con acqua ed estintori, prima dell’arrivo del vigili del fuoco che hanno poi spento l’incendio: le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alle 4 del mattino.

C.Mas.