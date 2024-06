Rissa a colpi di falce. In due all’ospedale dopo il feroce scontro nell’area parcheggio

Una battaglia a colpi di falce e attrezzi per la potatura delle piante. Fendenti mirati a far male oltre che a spaccare i vetri delle macchine rimaste conivolte in un banalissimo scontro. Ma proprio questo incidente all’uscita da un parcheggio ha innescato una bomba. Una ventina di minuti di follia che alla fine ha costretto al ricovero due uomini rimasti feriti dai colpi ricevuti. Ferite da taglio e contusioni alle gambe e alle caviglie.

La notte pazza si è infiammata al termine delle partite di calcio trasmesse al centro sportivo Le Giraffe del quartiere Fossitermi dove ogni sera si radunano centinaia di spettatori oltre che frequentatori dei campi da calcio e da padel. Un cuore sportivo circontato da palazzi e frequentatissimo dal mattino fino a tarda sera. E così è stato lunedì per assistere alla partita dell’Italia in una sala e dell’Albania nell’altra. Ma il tifo calcistico non è assolutamente alla base dello scontro. Intorno alle 23 una automobile è uscita dal centro sportivo scontrandosi con un’altra all’esterno. I due conducenti si sono affrontati, forse perché uno ha tentato di allontanarsi, e da quel momento è scoppiato il delirio che ha coinvolto decine di persone, tutte albanesi ma probabilmente non arrivate insieme a seguire la partita. Dalle offese si è passati alle botte, pesanti, utilizzando attrezzi da lavoro. Il personale del centro sportivo ha immediatamente avvisato la polizia e poi in pochi secondi fatto sparire i contenitori delle bottiglie di vetro, temendo che qualcuno potesse lanciarle aggravando la situazione già esplosiva. "Questo è un centro sportivo – hanno spiegato – che garantisce un punto di riferimento a tantissime persone. Possono esserci discussioni, ma tutto è sempre rimasto nel limite di qualche alzata di voce. L’altra sera durante la partita non è accaduto nulla, ma neppure quando si sono affrontate Italia e Albania mettendo insieme tifosi di entrambe le nazionali. Abbiamo sentito urlare all’esterno del parcheggio, dopo un banalissimo scontro tra due automobili". In un attimo il quartiere si è illuminato dalle sirene dei mezzi di soccorso, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al loro arrivo hanno trovato due uomini malconci trasportandoli in ospedale.

Massimo Merluzzi