Ragazzi, sorridete al vostro futuro!. Le storie e i consigli dei manager

Lo studio come l’elemento fondamentale per crescere, umanamente e dal punto di vista professionale. Le “vecchie“ basi sono sempre fondamentali anche in un futuro che cambia e fa i conti con la tecnologia, le piattaforme digitali, l’intelligenza artificiale. Ma non sono l’unico elemento per trovare uno sbocco lavorativo che soddisfi il giovane una volta uscito dal percorso scolastico. Servono passione, applicazione, curiosità, volontà di crescere e ritagliarsi spazi. Non avendo paura di proporsi, di alzare la mano, rischiare e magari anche allungare il percorso verso il traguardo arricchendolo di passi in più all’estero. Per poi tornare con l’orizzonte vista Golfo e trasferire l’accumulo di esperienza. Come hanno fatto gli ospiti della giornata che hanno investito nella propria formazioni gli anni in Francia e Arabia. Parole e voce di chi, dal punto di vista professionale, ha avuto sogni di ragazzo diventati poi realtà.

L’iniziativa “Sorridi al futuro. Opportunità e carriere” ha richiamato al teatro Civico 600 studenti delle scuole superiori cittadine della Provincia che hanno risposto all’iniziativa realizzata da Confindustria La Spezia e Fondazione Carispezia, con il patrocinio del Comune della Spezia. L’evento rientra rientra tra gli appuntamenti del progetto “Boost Orientamento, abilità, competenze” promosso da Fondazione Carispezia. Con la collaborazione di Confindustria La Spezia cinque imprenditori locali hanno raccontato non soltanto la propria attività ma hanno riavviato il nastro della memoria, ripartendo proprio dall’età dei diretti e attenti interlocutori. Affrontando temi impegnativi tra presente e futuro, sfide da affrontare e ritmi frenetici. Con qualche spruzzo di sana ironia del presentatore Dario Vergassola che tra una battuta e l’altra ha lanciato segnali importanti sull’importanza dell’impegno costante per il raggiungimento del successo.

Nel suo caso partendo da operaio dell’Arsenale per arrivare al teatro, cinema, televisione. Sul palco dopo le presentazioni del progetto da parte di Sara Filippetti, vicepresidente di Confindustria e consigliere di indirizzo di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino presidente di Fondazione Carispezia, Mario Germi presidente Condindustria La Spezia e l’assessore comunale spezzino Patrizia Saccone sono saliti Edoardo Garibotti, presidente Termomeccanica Pompe spa Gruppo Trillium Flow Technologies; Carla Demaria, ceo di Bluegame srl brand di Sanlorenzo; Alessandro Biggio fondatore e amministratore di Fluid Global Solution; Alessandro Laghezza presidente consiglio di amministrazione e ceo di Laghezza, Sara Scipioni amministratore di Costruiamo Srl. L’iniziativa è nata con l’intento di rafforzare il legame tra scuola e impresa ascoltando dalla voce degli imprenditori le dinamiche del mondo del lavoro, i sacrifici ma anche le grandi potenzialità offerte dalla provincia spezzina. Comprendendo la cantieristica, settore difesa, eccellenze a livello mondiale, al porto.

Massimo Merluzzi