Questo derby non ammette tentennamenti: "Impegno e sacrificio per 90 minuti e oltre"

Si avvicina il Derby sentitissimo contro la Sampdoria e lo Spezia si prepara alla sfida delicata e fondamentale per continuare nella rincorsa alla salvezza. Lo stop di Parma ci stava, visto il valore della capolista, ora mancano solo cinque partite alla fine della stagione regolare e i margini di errore diventano sempre meno. Tre partite in casa e due fuori, comunque tutte contro squadre in lotta per qualcosa di importante. Si deve pensare una partita alla volta, come è saggio, ma è indubbio che alla salvezza mancano 6/7 punti e quindi qualche calcolo va fatto.

Mancherà Falcinelli, Di Serio è sempre in dubbio e Reca ’ni’. Questi dubbi se li porta dietro fino a pochi minuti dalla sfida l’allenatore Luca D’Angelo, chiamato in queste ore ad analizzare settimana e stato d ‘animo delle aquile, e, ovviamente, la buona notizia di Wisniewski ormai quasi pronto. "La squadra sta bene, ci siamo allenati nel modo giusto, la sconfitta di Parma è in archivio con amarezza perché abbiamo giocato una buona gara. Ora ci prepariamo alla Sampdoria che è il match ben più importante. Non è stato per niente semplice, soprattutto se si considera che abbiamo subito un gol nel recupero del primo tempo e il secondo su un nostro errore. Però tatticamente e dal punto di vista motivazionale abbiamo fatto bene".

Mancherà Falcinelli, come sta Di Serio?

"Di Serio sta bene, si è allenato con la squadra, vediamo... Kouda giocherà o nel trio di punta o a centrocampo: decideremo il da farsi solo poco prima della partita".

Che tipo di partita sarà? La Sampdoria farà come all’andata, con i centrocampisti che si inseriscono?

"All’andata è stata un altra partita, oggi sarà un sfida completamente diversa. Difficile per noi ma anche per loro. Molto dipenderà da noi, occorreranno impegno e sacrificio per 90 minuti e oltre".

Cambierà qualcosa, rispetto a Parma? Possibile ipotizzare una difesa a quattro?

"Ogni partita è diversa dall’altra, cercheremo di essere bravi dal punto di vista tattico e tecnico. E una partita di grandissima importanza per noi e chiediamo una grossa mano ai tifosi. Saranno determinanti".

Reca è sulla via del rientro? E Wisniewski?

"Reca è a buon punto, ha un discreto minutaggio, Wisniewski e tra i convocabili e già dalla partita con il Brescia, magari qualche minuto potrebbe farlo".

Lo Spezia calcia poco da fuori.

"È un dato che abbiamo riscontrato da subito con lo staff, d’accordo che dobbiamo tirare di più, ci stiamo lavorando, anche se molti nostri giocatori preferiscono l’assist o i tiri in porta".

La Sampdoria è senza Di Luca. Cosa dobbiamo fare?

"Servirà uno Spezia forte mentalmente, ma siamo pronti"

Sta valutando l’opzione Moro ed Esposito davanti?

"Dipende dal centrocampo, ma potrebbe essere un opzione. L’allenamento di oggi ci chiarirà qualcosa".

Verde troppo lontano dalla porta?

"Verde per noi è determinante per gli assist e il tiro. Spesso torna troppo indietro perché vuole sempre giocare tanti palloni".

Marco Zanotti