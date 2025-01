Quattro pellicole di Lynch in una rassegna omaggio all’Odeon

Per la scomparsa di David Lynch, straordinario regista fra i più acclamati, il Cinema Odeon, all’interno della Mediateca regionale ligure di via Firenze, ha previsto una rassegna a lui dedicata con quattro appuntamenti. Saranno proiettati altrettanti capolavori, sempre alle 17 e alle 21.

Il primo, ‘Strade perdute’, martedì 11 e mercoledì 12 febbraio alle 17 e 21. Di tutti i film di Lynch, è in effetti il più stupefacente, tanto confonde le piste narrative e permette di accumulare le ipotesi interpretative; il cineasta rivela un talento consumato nella capacità di distribuire segni ambigui, di creare un clima di cospirazione permanente e di giocare con le ambientazioni.

Poi ‘Mulholland drive’, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio: un lungometraggio capolavoro, che viene scelto come il miglior film degli anni 2000 dalla Bbc e ancora oggi, a vent’anni di distanza, non smette di affascinare, ammaliare e stupire; si tratta di un neo noir, di un thriller psicologico surreale, di un film drammatico, di un horror, di una storia d’amore.

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, tocca a ‘Elephant man’, nel quale il regista mostra la visione di un mondo in bilico tra il bene e il male, le due forze che regolano le nostre esistenze, da cui non possiamo sottrarci; un mondo che il più delle volte distoglie il nostro sguardo dall’unica spinta vitale in grado di elevarci: l’amore. I personaggi di Lynch sono alla ricerca dell’amore autentico, quello che ci permette di raggiungere la pienezza, proprio perché non esiste uno status sentimentale in grado di soddisfarci quanto la consapevolezza di amare profondamente e di sentirci amati.

Infine, martedì 4 e mercoledì 5 marzo, si chiude con ‘Una storia vera’: un Lynch nuovo, senza avanguardismi né provocazioni si ritaglia con forte sensibilità pittorica le suggestive immagini dei grandi spazi aperti per ricostruire la cronaca del viaggio compiuto nel 1994 dal veterano Alvin Straight.

Info e prenotazioni: 0187 745630 o a [email protected].

m. magi