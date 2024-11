Quartetto jazz stasera al Terminus

Buona musica dal vivo anche stasera, a partire dalle 21, al Terminus café. Nel locale di via Paleocapa i protagonisti saranno i musicisti del quartetto formato da Andrea Papini al pianoforte, i bolognesi Matteo Raggi al sax tenore e Davide Brillante alla chitarra, e il sarzanese Gian Paolo Bertone al contrabbasso. Papini, che ha collaborato per anni con il pianista statunitense Barry Harris (celebre pedagogo del Jazz, tra i suoi allievi nomi con quelli di John Coltraine e Charles Mcpherson) anche da assistente e traduttore per tutti i seminari tenuti da lui in Italia, si esibisce con grandi musicisti della scena internazionale tra i quali: Steve Lacy, Bob Mover, Tony Scott, il chitarrista italo-americano Agostino Di Giorgio e Nicola Stilo con i quali ha suonato in numerosi concerti in Italia e all’estero. Il quartetto, alla Spezia, presenterà un repertorio dei grandi classici della tradizione jazz con uno sguardo anche alla musica di Zoot Sims e Al Cohn. Info e prenotazioni allo 0187 713210.