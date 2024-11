Centi e Lombardi su Panigaglia: “Sottoporre il progetto a valutazione ambientale”

La Spezia, 13 novembre 2024 – “Alla luce della recente decisione del Ministero dell’Ambiente di sospendere l’approvazione del progetto di stoccaggio Gnl a Vado Ligure per consentire una Valutazione di Impatto Ambientale approfondita, riteniamo indispensabile che anche per il progetto di 'ammodernamento' del sito Gnl di Panigaglia venga seguita la stessa procedura”, dichiarano Giorgia Lombardi e Roberto Centi, consiglieri comunali di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra.

“Noi abbiamo presentato le osservazioni ed esprimiamo la nostra piena convinzione che sia imperativo sottoporre il progetto di Panigaglia a una rigorosa Via. Questo strumento è essenziale per valutare attentamente gli effetti potenziali su ambiente, salute pubblica ed ecosistema marino, e per garantire che i cittadini abbiano voce in capitolo su un intervento che avrà ripercussioni durature sul territorio. Il sito di Panigaglia è situato in una zona molto popolata e zona di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale, e qualsiasi progetto di ampliamento o modifica strutturale necessita di una pianificazione responsabile e trasparente. Una Via completa consentirebbe di analizzare a fondo le possibili conseguenze del progetto, considerando l'impatto sulla popolazione, sulle risorse naturali, sulla qualità dell'aria e dell'acqua, e sul delicato equilibrio dell'ecosistema circostante”.

“Non possiamo permettere che interventi di tale portata siano approvati senza un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Riteniamo che la trasparenza sia fondamentale in questo processo, e che sia giusto e necessario coinvolgere tutti gli enti competenti e le comunità locali, così come è stato fatto a Vado Ligure. LeAli a Spezia/Avs continuerà a vigilare e a chiedere che tutte le procedure di legge vengano rispettate, nella convinzione che la tutela dell'ambiente e della salute pubblica debbano sempre essere al centro delle decisioni amministrative”.