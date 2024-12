Premio Lunezia, la finale al Civico

Al Teatro Civico, venerdì alle 21.30, si terrà la serata finale del Premio Lunezia, un evento gratuito che celebra la grande musica con ospiti di livello internazionale e nazionale, tra cui Rebecca Ferguson e i Jalisse, oltre ad altri ospiti che saranno presto annunciati dal patron Stefano De Martino. Il Civico ospiterà anche la finalissima della sezione Nuove Proposte, con sei artisti provenienti da tutta Italia, che si contenderanno il podio. L’evento, organizzato grazie al sostegno del Comune della Spezia, rappresenta un’importante rassegna territoriale e nazionale dedicata alla musica di qualità. Per accedere alla serata è necessario essere in possesso del biglietto, che potrà essere ritirato gratuitamente al botteghino del Teatro Civico in via Carpenino. I biglietti saranno distribuiti da oggi a venerdì, dalle 8.30 alle 12, e il mercoledì anche nella fascia pomeridiana dalle 16 alle 19. Ogni persona potrà ritirare fino a un massimo di 4 tagliandi. La distribuzione continuerà fino all’esaurimento dei posti.