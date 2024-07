Premio Lunezia, in squadra Vallesi. Il 14 luglio cerimonia al Colosseo

Si rafforza e si consolida anche il rapporto di collaborazione artistica e gestionale tra il ‘Premio Lunezia‘ e la Nazionale italiana cantanti, oltre che con il suo direttore generale Gianluca Pecchini. Paolo Vallesi, il celebre autore de ‘La forza della vita’, si aggiunge alla direzione musicale di Beppe Stanco e alla direzione artistica di Loredana D’Anghera (sezione Nuove proposte), nonché a Dario Salvatori (referente della Commissione direttiva) e del già annunciato (a maggio) Gino Castaldo che raccoglierà l’eredità di Fernanda Pivano per scegliere il vincitore del ‘Premio Lunezia Elite 2024’.

Intanto, il 12 giugno, il gruppo statunitense Evanescence, in occasione della ‘Fiera Milano Live’, ha ricevuto il Premio Lunezia International per il valore musical-letterario dei loro brani, aumentando così il prestigio a livello internazionale del progetto. "Nel peculiare impegno di valorizzare l’arte-canzone per le qualità musical-letterarie e ormai vicini a questo anniversario – il patron Stefano de Martino pensa agli esordi della manifestazione –: ricordo con gratitudine il battesimo offertoci da Fabrizio De André e Fernanda Pivano, protagonisti dell’edizione 1997, un momento che ha scandito un lungo tempo suffragato dalla presenza di oltre trecento big della musica leggera italiana. Circostanze che hanno permesso il patrocinio del ministero dei Beni culturali".

Il Premio Lunezia 2024 avrà la sua prima data a Roma il 14 luglio in occasione delle semifinali del Premio Lunezia ’Nuove Proposte’, che si svolgeranno nel suggestivo ‘Jazz & Image’ davanti a uno dei più imponenti monumenti italiani: il Colosseo. L’appuntamento, con inizio alle 21.30, vedrà la presenza dei referenti di Sony Music ed altri produttori e promoter, oltre ad essere seguito da Rai Iso Radio e da eventuali servizi Rai Tv. Per iscriversi al Premio Lunezia Nuove Proposte occorre collegarsi al documento di partecipazione sul sito www.premiolunezia.it e c’è tempo fino alle 23.59 di giovedì.

Le iscrizioni pervenute dal 5 luglio in poi saranno registrate per l’edizione 2025. Da questa edizione, infatti, non saranno più consentite iscrizioni per posta tradizionale. Tutti i partecipanti per tutte le sezioni del Premio Lunezia Nuove Proposte dovranno iscriversi con procedura online attraverso il sito. Ricordiamo che, dalla scorsa edizione il vincitore della sezione avrà un contratto editoriale con Sony Music Publishing, oltre alla promozione da Radio Rai (come avviene da 12 anni). Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 347 3065739, 328 5669549 o 347 2782390 dalle 17 alle 21.

Marco Magi