’Premio LericiPea’ a Mussapi. Il riconoscimento alla carriera

Roberto Mussapi, una delle voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea, sarà celebrato a San Terenzo per la sua lunga carriera dedicata alla poesia e alla letteratura. L’Associazione LericiPea Golfo dei Poeti ha infatti deciso di assegnare a lui il prestigioso Premio LericiPea ‘alla Carriera’ 2024. La cerimonia si terrà domenica, alle 17, a Villa Marigola. Nato a Cuneo nel 1952 e residente a Milano, Mussapi ha pubblicato numerose raccolte poetiche e opere teatrali, tra cui ‘Le poesie’, l’intera sua opera poetica fino al 2014, curata da Francesco Napoli, con prefazione del premio Nobel Wole Soyinka e saggio introduttivo di Yves Bonnefoy. Autore di saggi e traduttore di grandi poeti come Byron, Shelley e Keats, e altri, dai Lirici greci a Baudelaire, Mussapi ha saputo unire la forza della tradizione letteraria a un linguaggio moderno e profondo, capace di esplorare l’animo umano. L’evento vedrà il poeta a dialogo con Giuseppe Conte (presidente della giuria del Premio LericiPea) e Francesco Napoli; un’occasione unica per ascoltarlo nel recitativo potente e sapiente delle sue poesie e per comprendere la sua opera di una vita. La serata sarà introdotta da un momento particolarmente suggestivo, con Mario Perrotta, noto attore e regista teatrale pluripremiato ai Premi Ubu, che darà voce ai versi di Lord Byron, tradotto magistralmente da Mussapi. In conclusione del pomeriggio, l’esibizione del celebre compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, che eseguirà alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera. Cacciapaglia, noto per la sua capacità di fondere classico e contemporaneo, ha collaborato con orchestre prestigiose come la Royal Philharmonic Orchestra e la Teatro alla Scala Academy Orchestra.

Ad impreziosire l’evento, saranno esposti cinque ‘libri d’arte’ editi dalla preziosa casa editrice di Lamberto Fabbri, Il Cenacolo delle Arti. In particolare si potranno ammirare: ‘Lei passa radiosa’, poesie scelte di Lord George Gordon Byron nella versione di Roberto Mussapi con le tavole di Omar Galliani; ‘Il Cantico dei Cantici’ nella versione ‘ritmica’ di Giuseppe Conte con le tavole di Vanni Cuoghi; ‘Platero y Yo’ di Juan Ramon Jimenez (Premio Nobel 1956) nella versione di Davide Rondoni con le tavole di Roberto Pavoni; ‘Nel Segno dell’Arte’ un dialogo fra Davide Rondoni e Omar Galliani; ‘Dare del tu alla bellezza’, un dialogo fra Davide Rondoni e Giovanni Gastel. Il maestro Omar Galliani porterà un suo saluto. L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione alla mail a [email protected] o telefonando al 329 6569940. Marco Magi