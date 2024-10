Porto dei piccoli e Conti Onlus. Firmata l’intesa

Firmato nei giorni scorsi in municipio un protocollo d’intesa per la tutela dei bambini tra due associazioni. A siglato i rispettivi rappresentanti: Gloria Camurati, presidente del Porto dei Piccoli e Francesca Simonelli, socia fondatrice della Francesco Conti onlus (nella foto, il presidente Stefano Parmigiani). "Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini, presente all’incontro – sosteniamo convintamente questo genere di iniziative che riteniamo fondamentali per la crescita armoniosa dei più piccoli, che rientrano tra gli individui più vulnerabili della nostra società, garantendo le migliori condizioni possibili". Finalità del documento è promuovere azioni a favore dei bambini sia a livello educativo assistenziale, sia sanitario. Uno degli obbiettivi che le due associazioni perseguiranno infatti, è l’individuazione di aree nel territorio della provincia della Spezia per accogliere i piccoli con un’alta complessità assistenziale, dove tutti i bambini e ragazzi gravemente malati e le loro famiglie, possano vivere momenti di divertimento, socialità e condivisione per periodi di vacanza, svago e studio. Inoltre il protocollo disciplinerà i rapporti tra le due associazioni che dovranno verificare la corretta esecuzione dell’accordo stipulato nel 2011 per la realizzazione del pronto soccorso pediatrico ‘Francesco Conti’ sorto all’interno dell’ospedale Sant’Andrea. L’associazione Il Porto dei Piccoli – con sedi operative in sette regioni in Italia con una presenza costante e professionale in 16 strutture pediatriche – ha un’esperienza pluriennale in progetti di supporto alle fragilità dell’infanzia determinate dalla presenza di patologie mediche e progetta di portare il mare e la cultura del porto a tutti i bambini e i ragazzi che affrontano la malattia.