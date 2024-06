Piazza del Bastione tinta di bianco. Aka7even ospite all’‘Alive Show’

Tutta la piazza si tingerà di bianco, con i cappellini che verranno distribuiti per l’occasione. E sarà un vero... ‘Alive Show’. La manifestazione, ideata da Luciano e Michelangelo Falcone, è in programma stasera, dalle 21.30, in piazza del Bastione, con entrata libera. Ad esibirsi saranno in cinque, presentati da Noa Planas e Ciro Fucci. Sul palco, con l’organizzazione del Comune e della Società dei Concerti, ci sarà musica per circa due ore e mezza, con alcuni brani coreografati dalla scuola spezzina Dancing Project di Manuel Damelli.

Una festa per i giovani, organizzata dai giovani, con cantanti che stanno trovando la loro strada e hanno già percorso un tratto di... notorietà, e uno che ce l’ha fatta. Special guest di ‘Alive show’ è infatti Aka7even (pseudonimo di Luca Marzano), giovane cantautore che vanta più di 70 milioni di ascolti su Spotify con una carriera che ha avuto una svolta decisiva nel 2020 con la partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi e con la successiva presenza tra i big al Festival di Sanremo nel 2022 con la canzone ‘Perfetta così’. Poi altri quattro artisti, tutti accomunati dall’hashtag ‘vivinellamusica’, perché per tutti loro è davvero qualcosa di più di un hobby.

Lo spezzino Michelangelo Falcone , che ora si è trasferito a Milano perché vuol fare della musica un mestiere e che ricordiamo nel 2021 finalista del programma ‘All Together now’. Poi Angie, una cantautrice e creator che ha fatto dei social la sua vetrina musicale raggiungendo così milioni di persone; a soli 16 anni partecipa al talent ‘The Voice of Italy’ e nel 2022 ha pubblicato il suo primo ep ‘Per te’, mentre nell’’ultimo anno il suo brano ‘Frasi mai dette’ ha raggiunto mezzo milione di ascolti solo su Spotify. Classe 1999, Blame è un artista milanese di origini italo-francese, cantautore, musicista, producer di successi multiplatino come ‘Cin cin’ di Alfa; nel 2021 ha pubblicato, in veste di cantante, il singolo ‘Karma vol1’ debuttando così nelle classifiche Spotify, ed il suo nuovo album ‘Digital Era’ sarà presto disponibile su tutte le piattaforme. Infine Michelle, classe 2003, nata tra le terre antiche di Agrigento, è una cantautrice nota al pubblico per la sua partecipazione al ‘Collegio’; quest’anno ha pubblicato il suo primo singolo ‘Come volevi tu’ che ha raggiunto risultati notevoli.

Marco Magi