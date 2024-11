Per ’Percorsi nel Blu’ una pioggia di riconoscimenti

Il progetto ’Percorsi nel Blu’ dell’Istituto comprensivo 2 ’Rita Levi-Montalcini’ della Spezia-Porto Venere ha ricevuto importanti riconoscimenti, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel panorama educativo ligure e internazionale. Oltre ad essere stato premiato alla ’Notte dei Talenti 2024’, evento conclusivo del Festival degli Orientamenti di Genova, il progetto ha ottenuto anche la prestigiosa certificazione di ’European Aquamarine School’, rilasciata dal Network of European Blue Schools coordinato dalla Commissione europea Direzione generale per gli affari marittimi e della pesca e dalla Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco. Questi traguardi hanno affermato il progetto come un modello di eccellenza nell’ambito educativo ligure, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di riferimento tra le best practices a livello europeo. L’ulteriore conferma è pervenuta dal fatto che questo percorso è stato presentato come caso-studio all’interno di un corso online promosso a livello europeo dalla coalizione Eu4Ocean e svolto in collaborazione con Scientix e l’European Schoolnet Academy, destinato a insegnanti ed educatori delle scuole primarie e secondarie di tutta Europa. Il progetto ’Percorsi nel Blu’ è stato lanciato nel 2011 dalla biologa e docente Erika Mioni.