Patto sulla marina di Manarola Comune e circolo dei pescatori condividono le nuove regole

Il Comune di Riomaggiore e il Circolo dei pescatori sportivi di Manarola hanno siglato l’accordo per il miglioramento della fruibilità dello specchio acqueo della marina. "Ringrazio Roberto Benvenuto e tutti i soci per il lavoro che portano avanti – spiega il sindaco Fabrizia Pecunia –. Per l’amministrazione è fondamentale avere punti di riferimento e sentire che la comunità è interessata a garantire una migliore vivibilità degli spazi. Ci impegniamo a lavorare sulle richieste e abbiamo condiviso un percorso che porterà a concludere i lavori entro l’estate 2024".

E’ stata condivisa la necessità di modificare il regolamento dello specchio acqueo destinando i 4 attuali gavitelli a punto ormeggio per i soli intestatari di suolo pubblico alla marina di Manarola e i cui natanti abbiano una lunghezza non superiore a 4,5 metri. Sarà incrementato a cinque il numero dei gavitelli.

Il circolo dei pescatori si impegna a inviare al Comune una relazione per valutare la possibilità di incrementare il numero dei gavitelli di ormeggio di 2-3 unità, da collocare al di sopra degli esistenti (sempre in zona B) e da destinare alle imbarcazioni di misura non superiore a 7,50 metri. Tale intervento dovrà avvenire entro l’estate 2024, con la proposta di modifica che sarà portata all’attenzione del consiglio comunale.

Nel corso del confronto si sono poi definiti interventi di manutenzione per il breve e medio periodo: il Comune si impegna a realizzare il prolungamento dell’attuale banchina lato nord ovest; a realizzare il livellamento del piano di calpestio della piazzetta sottostante il paranco, laterale alla foce del Rio Groppo e al ripristino delle parti danneggiate del corrimano in acciaio inossidabile lungo il camminamento sovrastante la banchina di ormeggio; alla messa in sicurezza del parapetto prospiciente il mare al di sopra del ponte e al ripristino del corrimano e della ringhiera lungo la stradina di Palaedo. Sarà inoltre predisposta un doccia lungo la banchina di ormeggio. Il Comune ha inoltre assicurato che i lavori per la nuova scala di accesso all’imbarcadero inizieranno in autunno. E garantirà un contributo per la sostituzione del paranco di alaggio imbarcazioni.