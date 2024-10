Parte ’Concerti a Teatro’

Sul filo conduttore del ‘divenire della musica’, dodici appuntamenti con grandi artisti internazionali al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per ‘Concerti a Teatro’, la stagione di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Sei concerti al Civico e tre agli Impavidi per un cartellone di elevata qualità artistica che vuole incentivare l’ascolto dal vivo e la diffusione della musica classica, mettendo in luce anche per questa edizione il mondo dei giovani talenti. Novità di quest’anno il Progetto Mozart, che vedrà in programma tre eventi – 28 gennaio, 22 e 27 febbraio – dedicati al compositore austriaco tra recite, racconti e spettacoli che uniscono musica classica e teatro. "Il nostro intento – dichiara Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia – è contribuire a tenere viva la musica classica e diffondere questo enorme patrimonio culturale soprattutto tra le nuove generazioni".

La rassegna aprirà il 9 novembre al Teatro Civico della Spezia con l’anteprima, fuori abbonamento, The Five Elements: il nuovo progetto di Alessandro Quarta che salirà sul palco insieme a Giuseppe Magagnino al pianoforte e all’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Danilo Rossi. "Il viaggio musicale di questa dodicesima edizione – afferma Etxaniz – si svolgerà tra recite, racconti e concerti. L’antico e il nuovo si mescoleranno per rinnovarsi". La stagione riprenderà a gennaio 2025 il pubblico avrà così l’occasione di conoscere compositrici contemporanee come Chiara Iannotta e Annachiara Gedda. Sono attesi grandi nomi della musica come la violista francese Marie Chilemme sul palco col quartetto d’archi Kandinsky, di cui fa parte anche lo spezzino Ignazio Alayza (17 febbraio, Civico); i Fiati di Santa Cecilia insieme al pianista Pietro De Maria (31 marzo, Civico). E ancora: Lucas Debargue (3 aprile, Impavidi) e Angela Hewit (5 marzo, Civico). Tornerà alla Spezia l’Orchestra della Toscana con il violinista Kerson Leong sotto la direzione di Jaume Santonja (21 gennaio, Civico), poi Federico Colli insieme a Diego Ceretta (18 marzo, Impavidi) e l’ensemble Le Consort (4 febbraio, Impavidi). Il 7 aprile, al Civico, l’omaggio alla musica di Ezio Bosso, nel 2015 protagonista della rassegna col violoncellista Mario Brunello, che proporrà lo stesso programma, in un progetto con la coreografia di Virgilio Sieni, insieme all’omonima compagnia di danza.

La campagna abbonamenti inizia domani, con prelazione fino al 31, per gli abbonati alla stagione precedente. Dal 2 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti al Teatro Civico e al Teatro degli Impavidi. La prevendita dei singoli biglietti – tranne quello di Quarta, naturalmente – partirà dal 2 gennaio 2025. Riduzioni per studenti universitari e del Conservatorio, under 19, over 65, gruppi organizzati di oltre 15 persone e possessori di Carta Europea della Disabilità. Vendita online su Vivaticket.it e, solo per ‘The Five Elements’, anche su Ticketone.

Marco Magi