Palio del Golfo, a Lerici la quarta gara della stagione

Tornano in acqua gli armi del Palio del Golfo. Teatro della quarta prepalio stagionale sarà lo specchio acqueo antistante il castello di Lerici, con le gare previste domani pomeriggio: alle 17.30 la gara della categoria Junior, alle 18.15 scenderanno in acqua le donne, e a chiuder eil programma come di consueto saranno i Senior alle 19. A poco meno di due mesi dall’appuntamento che vale una stagione, le tre categorie sembrano aver trovato già i loro favoriti: il Muggiano nei Senior, il Fezzano tra le donne e negli Junior, hanno fatto bottino pieno nelle prime tre gare, lasciando le briciole alle borgate avversarie. Nei Senior, l’equipaggio rossoblù ha rifilato distacchi abissali nelle prime gare, con Canaletto e Marola che provano a ricucire il gap, e con l’incognità Fezzano: i campioni uscenti devono ancora completare l’equipaggio. Tra le donne, Il Fezzano fino a oggi ha dimostrato di non avere rivali, con Lerici e Fossamastra che proveranno ad avvicinarsi. Analoga situazione negli Juniores, dove i baby squali di Fezzano finora hanno fatto capire di avere qualcosa in più degli altri, vincendo (e in alcuni casi dominando) le tre prepalio fin qui disputate. I rivali principali? Porto Venere e Le Grazie hanno dimostrato di avere le carte in regola per insidiare i verdi.

mat.mar.