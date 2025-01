Oggi il ricorso dei tifosi contro il divieto del prefetto di Massa

Pare che la decisione sia stata presa in curva, prima e dopo la partita contro la Juve Stabia. Contro il provvedimento del Prefetto di Massa Carrara che vieta ai tifosi spezzini di assistere al derby di domenica prossima contro la Carrarese, sarà presentato un ricorso al Tar regionale della Toscana. Nel tardo pomeriggio di oggi o al più tardi entro la giornata di domani, sarà depositato il testo del ricorso, che dovrebbe essere affidato a un noto avvocato e tifoso spezzino. Di certo, la vicenda ha travalicato il muro del tifo organizzato, se è vero che anche il Comune della Spezia pare segua molto da vicino la vicenda. Dalle voci che si rincorrevano ancora ieri, sarebbe escluso al momento un intervento “ad adiuvandum“ di Palazzo civico nel ricorso che sarà presentato dai tifosi aquilotti, in quanto il Comune non è direttamente interessato dal provvedimento. Di certo sono in tanti a sperare nell’affondo legale per cancellare quella che da tutto il popolo bianco è vissuta come un’ingiustizia, anche in virtù del precedente della gara d’andata, quando fu consentito ai tifosi della Carrarese muniti di tessera di presentarsi regolarmente al Picco per sostenere la propria squadra. Cosa che, questa volta, non è stata consentita dal Prefetto di Massa Carrara, che ha vietato la vendita dei tagliandi ai tifosi dello Spezia. Qualora il ricorso fosse presentato entro domani sera, il pronunciamento sull’istanza di sospensiva potrebbe arrivare entro giovedì sera.