Nuovi strumenti alla scuola per ricordare l’amato dottore

Nel ricordo di Giuseppe Cecchinelli la scuola ’Ceccardo Roccatagliata Ceccardi’ avrà una nuova aula di musica attrezzata di tanti strumenti. Il conosciutissimo medico, ex consigliere comunale, scomparso a marzo di un anno fa era un grande appassionato di musica e per questo nelle scorse settimane all’anfiteatro di Luni è stata organizzata una bella e emozionante serata dalla sua famiglia, l’Aps New Melody Vittorio Righetti con il patrocinio della Città di Luni nel corso della quale tra canzoni, parole e simpatici ricordi è stata anche lanciata una raccolta di fondi da destinare all’acquisto di strumenti musicali per la scuola media. Nei giorni scorsi sono stati consegnati 8 violini completi di corde di ricambio e leggii, 2 chitarre classiche e un pianoforte digitale con relativo panchetto e sostegno. Gli strumenti sono stati consegnati alla presenza della famiglia Cecchinelli, del dirigente scolastico Tiziano Lucchin, del presidente dell’associazione Nuccio Bottiglioni, l’insegnante Francesca Bassani, della presidente del consiglio d’istituto Milena Ammirati e dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Alessandro Silvestri e dall’assessore Barbara Moretti.