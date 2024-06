’Note di cure’ al San Bartolomeo. La musica con ’ClassicaMente’

Un violoncello e una chitarra saranno i protagonisti oggi del secondo appuntamento di ‘Note di Cura’, rassegna concertistica organizzata all’interno del presidio ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana, al quarto piano, nell’atrio della Cure Palliative. L’iniziativa si inserisce all’interno di ‘ClassicaMente 4.0 – voci antiche: dialogo per costruire il futuro tra parole, musica e immagini’, progetto culturale dell’associazione sarzanese ‘Crescere insieme con la musica’, presieduta da Maria Citterio, fondata sull’educazione musicale con il metodo Suzuki, e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando ‘Cultura Plurale e Sostenibile’. Patrocinata da Asl5, Comune di Sarzana e Consulta Provinciale Femminile, la rassegna ‘Note di Cura’ è realizzata, oltre che con il sostegno della Fondazione Carispezia, con il supporto dell’associazione La Libellula OdV e la preziosa collaborazione della dottoressa Monica Ferrari, coordinatrice dell’Hospice e il dottor Mario Bregnocchi, responsabile della Cure Palliative. "Dopo l’apertura del concerto, alle 11 con la delicata chitarra dell’allieva Matilde Sammartano – anticipa il giovane maestro Emanuele Pauletta, direttore artistico di ClassicaMente 4.0 – un talentuoso duo toscano, costituito dal violoncellista Giacomo Petrucci e dal chitarrista Giacomo Martinelli, ci condurrà in un viaggio musicale incredibilmente emozionante e variegato, attraverso la musica di Mathias Duplessy, le musiche popolari spagnole di Manuel De Falla e quelle sud americane di Astor Piazzolla e Maximo Diego Pujol". Il duo toscano formato dal violoncellista Giacomo Petrucci e dal chitarrista Giacomo Martinelli si è formato nel 2023 con l’intento di sviluppare al massimo le potenzialità del repertorio composto per questa formazione cameristica.

Entrambi diplomati, rispettivamente al Conservatorio Cherubini di Firenze e Boccherini di Lucca con il massimo dei voti e la lode, hanno una carriera concertistica e didattica importante. Attualmente, per perfezionarsi, studiano nel corso specialistico di musica da camera al Conservatorio Boccherini sotto la guida del maestro Ottaviano Tenerani. Nel loro repertorio approfondiscono brani contemporanei dove vengono esaltate in particolar modo la ricerca timbrica e il virtuosismo strumentale. Gli appuntamenti di ‘Note di Cura’, rivolti in primis ai degenti dei reparti, ai loro familiari, al personale sanitario e ai volontari che prestano servizio in ospedale, sono aperti anche alla popolazione che può partecipare prenotando a [email protected] o via Whatsapp al numero 333 4101503.

Marco Magi