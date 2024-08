Non soltanto emergenze. Croce Rossa a tutto campo

Oltre 1100 interventi di soccorso in emergenza in ambulanza effettuati sul territorio (1126 il dato preciso), 7350 kg di generi alimentari distribuiti a 187 nuclei familiari, 398 persone senza dimora assistite dall’unità di strada e 72 colloqui individuali di supporto e sostegno svolti dal punto di ascolto: numero importanti nel bilancio dell’attività del Comitato di Croce Rossa Italiana della Spezia per i mesi estivi da giugno al 22 agosto scorso. Impegnata in prima linea nell’aiuto alle fasce più deboli della popolazione, l’associazione umanitaria spezzina non si è mai fermata, neppure durante l’estate, continuando così a portare avanti senza sosta, la sua missione a largo raggio e in modo capillare in tutti i comparti di sua competenza: area salute, sociale, giovani ed emergenze. Con l’obiettivo primario di "prevenire e alleviare le sofferenze umane". Tanti i volontari impegnati come tante anche le occasioni di intervento che in questo trimestre si sono verificate, alcune delle quali altamente drammatiche. Croce Rossa presente in forze ai campionati italiani assoluti di atletica tenutisi al centro sportivo ’Montagna’ il 29 e il 30 giugno scorso, che hanno visto ben 70 soccorritori impiegati per l’assistenza sanitaria all’evento agonistico con due ambulanze pronte e sempre presenti sul posto, due squadre a piedi di volontari formati e qualificati.

Dallo sport all’attività umanitaria, la Croce Rossa ha partecipato alle complesse operazioni di sbarco e soccorso dei migranti (156 persone di cui 25 donne e alcuni minori non accompagnati) della nave Sea Watch 5, avvenuto presso il molo Garibaldi il 29 luglio scorso. In quest’occasione sono stati 50 i volontari presenti per l’accoglienza e l’assistenza sanitaria, che hanno anche allestito 9 strutture mobili e fornito 5 ambulanze. L’ ultima manifestazione in ordine di tempo è stata la disfida remiera del Palio del golfo, tenutasi la prima domenica del mese di agosto, che è stata supportata con due mezzi e due equipaggi di soccorso operativi sino alla mezzanotte. Sempre presenti poi, con i loro stand e in vari punti del centro cittadino, i Giovani del comitato spezzino (volontari dai 14 ai 31 anni) impegnati soprattutto in attività di sensibilizzazione: da quella alla prevenzione delle malattie della pelle dovute alla scorretta esposizione al sole (4500 le creme solari gratuitamente distribuite e una giornata dedicata allo screening dermatologico, ancora gratuito, in passeggiata Morin) a quella sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione delle dipendenze. Fino ad arrivare a coinvolgere anche i più piccoli - ben 107 bambini – con un’iniziativa sulla scoperta del ’mondo’ dell’ambulanza.

Alma Martina Poggi