Montemarcello fa da sfondo al Paganiniano

Paganini si recava regolarmente ad Ameglia per far visita all’amico Luigi Guglielmo Germi e probabilmente suonò nell’oratorio di Santa Maria Assunta. Montemarcello offriva a Paganini un luogo tranquillo e lontano dal caos delle città, ideale per comporre e rilassarsi, l’amicizia con Germi era molto più di un semplice rapporto di conoscenza. I due si scambiavano lettere, discutevano di musica e trascorrevano insieme del tempo. Durante questo concerto – stasera alle 21.30 in piazza XIII Settembre a Montemarcello – Michaël Cousteau ritrarrà Paganini dirigendo, nel nuovo appuntamento del Festival Paganiniano di Carro, l’Orchestra Sinfonica di Grosseto, con Davide Alogna (nella foto) violino solista, e Maria Tortorelli soprano, raccontando aneddoti su un uomo il cui fisico a volte evocava il demonio, ma i cui successi gli permisero di guadagnare grandi somme di denaro. Un uomo che ha profondamente rivoluzionato, come esecutore e come compositore, l’arte di suonare e di comporre per il violino. I suoi rapporti con i più grandi compositori del passato e suoi contemporanei saranno evocati musicalmente da opere di Mozart, Rossini e Berlioz, ed anche la sua impronta sui suoi successori, con l’evocazione del compositore Franz Liszt e del grande poeta francese Théophile Gaultier, nato circa vent’anni dopo di lui. Sappiamo che la vita di Paganini fu movimentata e il fascino che esercitava sui suoi contemporanei e, naturalmente, la sua musica ne fanno l’archetipo dell’eroe romantico. Un evento con obbligo di prenotazione a [email protected] oppure al numero 392 9165767. Previsto bus navetta disponibile previa prenotazione.

marco magi