Molo crociere, lavori a gonfie vele. A battesimo il primo maxi-cassone. Presto sarà affondato a Calata Paita

L’Autorità portuale della Spezia e di Marina di Carrara conoscerà il nome del suo nuovo presidente tra gennaio e febbraio del 2025. Nel frattempo sarà gestita, in continuità con l’attuale regime commissariale, dall’ex segretario generale Federica Montaresi. A chiarire iter e tempi per la nomina è stato ieri sera il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine dell’evento organizzato all’Nh Hotel per la presentazione della candidatura a presidente della Regione Liguria del sindaco di Genova Marco Bucci.

"Il 30 settembre – ha spiegato il numero uno del Carroccio in Liguria – sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. E le candidature spontanee sono moltissime, circa 500 per le otto presidenze vacanti. Le buste, però, non saranno aperte prima della fine di novembre, in ossequio al rispetto dovuto nei confronti di un iter ben codificato, che presuppone l’investimento tramite decreto ministeriale d’intesa con il presidente della Regione". In realtà la giornata spezzina di Rixi si è aperta nel primo pomeriggio con la visita – il sopralluogo si è svolto insieme al commissario straordinario dell’Adsp Federica Montaresi e al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – al cantiere dove vengono realizzati i cassoni per il nuovo molo crociere. È stata completata, infatti, la prima delle 37 strutture: si tratta di un parallelepipedo in calcestruzzo armato a dieci celle, che occupa una superficie di 21 metri per 9 e alto 12,7, realizzato nel bacino galleggiante “Benedetta” dal raggruppamento Fincosit-Rcm. Il cassone è stato messo in galleggiamento e ormeggiato al pontile Enel in attesa di essere trainato alla Calata Paita e affondato nella posizione prevista, al termine dei lavori di consolidamento dei fondali interessati dal progetto, in corso di esecuzione mediante la realizzazione di colonne in ghiaia. L’importo del contratto di appalto sfiora i 48 milioni, ai quali si aggiungono altri 540mila euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un quadro economico di spesa di 57 milioni cofinanziati dal fondo complementare Pnrr. "Ringrazio tutte le maestranze e le aziende coinvolte che, con impegno e professionalità, portano avanti il progetto nei tempi previsti – ha detto Rixi –. Il porto della Spezia diventerà un hub strategico per il turismo crocieristico nel Mediterraneo". "Il completamento del cassone rappresenta un passaggio importante per la realizzazione del molo, i cui lavori stanno avanzando secondo i tempi previsti. Un altro progetto che vede Adsp, Comune e, in questo caso, il terminalista Spezia & Carrara Cruise Terminal, uniti in una sinergia che sta dando risultati concreti" ha aggiunto Montaresi. "Il nuovo molo – commenta Peracchini – è un’infrastruttura fondamentale per la nostra città, e come amministrazione siamo soddisfatti che i lavori procedano a pieno ritmo".

Roberta Della Maggesa