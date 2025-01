’Mi prendo un’altra vita’ alla Beghi

Riprendono gli appuntamenti di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della 14a edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, dedicata agli autori spezzini che vogliono presentare i loro libri nell’ambito delle attività collaterali alla tradizionale rassegna.

Domani, alle 17.30, nella biblioteca Beghi del Canaletto, Maurizio Portoghese presenta ‘Mi prendo un’altra vita’, pubblicato da Ctl Editore Livorno lo scorso anno. Il secondo romanzo di Portoghese è ambientato negli anni Sessanta a Marsiglia. Il protagonista, Stéphane, sogna di diventare qualcuno di importante e, senza porsi nessun tipo di limite, riesce a farsi strada grazie ad un incontro che lo avvicina ad un’organizzazione criminale, prima come giocatore di poker e poi come trafficante. Raggiunge l’apice ma si ritrova dentro ad un cerchio che gli si stringe sempre più attorno. Per salvarsi, cambia identità e sparisce.

Con l’autore dialoga Roberta Correggi. La partecipazione all’evento è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.