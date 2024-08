Lunedì l’ultimo saluto al presidente di Confcommercio Graziani

LA SPEZIA

E’ stata eseguita ieri all’ospedale Sant’Andrea l’autopsia di Vittorio Graziani il presidente di Confcommercio che si è spento alla vigilia di Ferragosto per un malore nella sua abitazione di Fiumaretta, dove stava trascorrendo alcuni giorni di riposo successivi all’intervento chirurgico al quale era stato sottoposto per l’applicanzione dello stent. Dopo la denuncia presentata in Procura dall’avvocato Giuseppe Zavaroni, e l’apertura di un fascicolo di indagine su tre medici dell’ospedale cittadino, ieri è stata eseguita l’autopsia dal medico Camilla Tettamanti dell’Università di Genova. All’esame non era presente nessun consulente nominato dalla famiglia di Graziani. I medici indagati sono difesi dai legali Gianfranco Borrini, Enrico Tonelli e Virginio Angelini. Adesso Vittorio potrà essere accompagnato nell’ultimo viaggio. La cerimonia religiosa verrà officiata domani, lunedì, alle 11 alla chiesa di San Giovanni Battista in via del Canaletto a Migliarina.