“Luisa Perez“ al cinema Nuovo

Tanti spettatori hanno riempito la sala del Cinema Nuovo il 31 dicembre per la proiezione in anteprima del film “Luisa Perez“, presentato a Cannes. Un modo diverso di trascorrere l’ultimo dell’anno in compagnia, a stretto contatto con l’arte cinematografica. La proiezione è stata preceduta dal discorso tradizionale del gestore ed anima del CineClub Silvano Andreini, che ha fatto gli auguri di un felice 2025, ricordando le vicende che nel corso dell’anno appena concluso hanno toccato da vicino la sala cinema. Lo sfratto, le cause legali, la difesa di un edificio dedito alla cultura da decenni e la speranza di arrivare ad una soluzione, che permetta la prosecuzione di una attività così importante per la cittadinanza. Intervento accolto dagli applausi dei partecipanti, quindi la visione del film, da non perdere in proiezione anche prossimi giorni.

Nella foto: Silvano Andreini