L’iniziativa per sostenere i bambini malati di tumore

La Spezia, 16 settembre 2024 - È stata presentata in municipio dall’assessore Giulio Guerri, da Laura Lombardi presidente Lilt e da Alessandro Bacchioni, presidente Cai La Spezia, la 'Pigiama Run 2024' che quest’anno per la prima volta si terrà anche alla Spezia.

La 'Pigiama Run', giunta alla sua sesta edizione, è la manifestazione benefica dedicata alla lotta contro i tumori pediatrici e si corre e si cammina rigorosamente... in pigiama!

In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per questo nasce la 'Pigiama Run', la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da Lilt a sostegno dei bambini malati di tumore che alla Spezia vede l’amministrazione comunale e Club Alpino Italiano sezione La Spezia principali partner dell’iniziativa che il Comune ha patrocinato e sostiene, attraverso gli assessorati alle politiche sanitari e alla Città dei Bambini.

“Una manifestazione molto bella ed importante – ha dichiarato Guerri – che rafforza il rapporto di collaborazione fra la nostra amministrazione e la Lilt, che ha già visto momenti significativi, come l’installazione nel Parco della Maggiolina di una panchina rosa per la sensibilizzazione sul tema della lotta del tumore al seno e proseguirà con nuove inattive informative e divulgative, per promuovere in città la conoscenza e la prevenzione in campo oncologico. La giornata di venerdì è dedicata ad uno degli obiettivi che più ci stanno a cuore ovvero la salute ed il benessere dei bambini. Ringraziamo per questo evento nazionale la Lilt e tutti i partner dell’iniziativa. Nell’occasione rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine a tutti gli operatori sanitari e ai volontari che sono impegnati, nella nostra città e nella nostra regione sul fronte dei servizi pediatrici ed oncologici”.

La 'Pigiama Run' si correrà in contemporanea in 40 città italiane e l’appuntamento alla Spezia è venerdì 20 settembre alla 17,30 in piazza Europa con partenza alle 19. Comune della Spezia e Cai hanno sostenuto l’iniziativa e organizzato una festa con la partecipazione di Radio Nostalgia che, oltre ad essere media partner, animerà la piazza già dalle 17,30. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Gaslini Insieme, per sostenere un progetto di ospitalità rivolto alle famiglie dei bambini ricoverati in oncologia pediatrica.

Il 20 settembre dunque, tutto quello che i partecipanti dovranno fare è iscriversi alla gara e presentarsi in piazza Europa rigorosamente in pigiama, scegliendo in totale libertà come personalizzare il proprio outfit, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, Lilt sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Per iscriversi e avere tutte le informazioni: www.pigiamarun.it/la-spezia/.