“Libriamoci” esplora il tema dell’origine dal mito alla letteratura

Daniele Mencarelli e Cristina Dell’Acqua, con il talk dal titolo ‘Ricominciare dall’origine. Dal mito alla letteratura’ e con la presentazione del libro ‘Brucia l’origine’, sono i protagonisti di stasera, nella nuova tappa della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, che prosegue fino a domenica. Appuntamento al Teatro Civico, dalle 21. Cura poetica della lingua e potenza dei sentimenti, si distillano con stupefacente limpidezza in un romanzo dal ritmo velocissimo. Mencarelli offre il quadro appassionante, la tranche de vie, di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai, un bisogno di appartenenza che non sa come incarnarsi. Come consuetudine l’evento è gratuito ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà comunque possibile prenotare il posto attraverso il sito www.libriamocisp.it. Durante la terza giornata della kermesse, martedì, sono state premiate le scuole (hanno partecipato in sette) che hanno partecipato e vinto il concorso di scrittura ‘Immagina il futuro’ lanciato dal Sistema bibliotecario urbano a maggio nel corso della rassegna ‘Libriamoci – Primavera’. La giuria era composta dal coordinatore artistico Alessandro Maggi, dalla dirigente ai Servizi culturali Rosanna Ghirri e dalla scrittrice e sceneggiatrice Federica Iacobelli. Per la scuola secondaria di primo grado è stata premiata la scuola media di piazza Verdi con un testo dal titolo ‘Ciambellone creativo con glassa al futuro: procedimento sicuro e garantito’. Per la scuola secondaria di secondo grado è stato premiato l’istituto Fossati-Da Passano con un testo dal titolo ‘Sotto il gioco dei robot’. Agli studenti che hanno partecipato al concorso è stata donata una tessera gratuita all’iscrizione del Sistema bibliotecario urbano e alle due scuole vincitrici è stato donato un premio in denaro di 500 euro.

m. magi