L’Hockey Sarzana crolla. Pesante ko a Giovinazzo

Indeco Giovinazzo

7

Hockey Sarzana

3

Giovinazzo: Veludo, Amato, Clavel, Colamaria, Tabarelli, Mezzina, Dilillo, Turturro, D’Avanzo, Dangelico. All. Depalma

Sarzana: Corona, Borsi, Rubio, Ortiz, Illuzzi, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

Marcatori: 1° tempo: 13’34” Tabarelli, 18’54” Mezzina, 24’47” Colamaria.- 2° tempo: 12’46” Colamaria, 13’28” Turturro, 18’01” Illuzzi, 21’28” Colamaria, 22’26” illuzzi, 23’03” Illuzzi, 24’10” Colamaria

Giovinazzo - Sarà una stagione difficile. Risulta strano dopo le belle soddisfazioni delle annate precedenti vedere l’Hockey Sarzana annaspare sul fondo della classifica del campionato di serie A1 ma la filosofia di questo torneo è ormai questa. Lottare, soffrire e cercare di rimanere in compagnia delle pericolanti. Di certo la missione diventa più difficile dopo sconfitte come quella incassata a Giovinazzo, una delle formazioni candidate alla salvezza capace però di rifilare un pesantissimo 7 a 3 ai rossoneri. Una gara che i pugliesi hanno sbloccato dopo 14 minuti con Tabarelli chudendo poi la prima frazione sul vantaggio di 3 a 0 arricchito in avvio di ripresa ancora da Colamaria e Turturro. L’Hockey Sarzana sul passivo di 5 a 0 ha avuto una reazione con Illuzzi che ha segnato su tiro diretto la prima rete della sua tripletta che però non è servita a evitare il tracollo. Il Giovinazzo ha nuovamente allungato con Colamaria portandosi sul risultato di 6 a 1. Domenico Illuzzi ha firmato la doppietta, un gol su tiro diretto, prima che Colamaria calasse il definitivo settebello. Brutto però per i sarzanesi che restano a 8 punti in classifica scavalcati proprio dal Giovinazzo. Sarà un campionato durissimo e per questo servirà lo spirito dell’Hockey Sarzana vecchia maniera e del sostegno degli sportivi per rimanere fuori dai guai.