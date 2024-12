Lerici si prepara al Natale con tanti appuntamenti dedicati a più piccoli

Lerici, 3 dicembre 2024 - Molti gli appuntamenti del periodo natalizio a Lerici dedicati ai più piccoli, veri protagonisti di questo momento dell’anno e veri credenti nella magia del Natale. Si parte questo sabato 7 dicembre con il laboratorio in biblioteca Doria 'Ho visto un elfo in biblioteca' curato da Enrica Pizzicori e dedicato ai bambini da 6 a 10 anni. La domenica 8 invece i bambini saranno accolti nel palazzo comunale per il laboratorio organizzato da Abygaille 'Christmas Lerici': dalle 10 alle 16.30, area Lego, laboratori creativi e set fotografici intratterranno i piccoli fino all’appuntamento più magico della giornata: l’accensione delle luminarie. Le luci invaderanno i borghi e la costa con effetti luminosi in cui immergersi per assaporare la magia del Natale. Alle 17, in piazza Garibaldi la performance del Jubilation Gospel Choir in concomitanza con l’accensione. Venerdì 13, il secondo appuntamento in biblioteca Doria dal titolo 'Un Natale tutto da rifare' organizzato da Sara Pucci e dedicato ai bambini 5 anni.

Sabato 14 il borgo della Serra, con l’organizzazione di La Serra ArtIdea, organizza truccabimbi, mercatini, bolle di sapone ed illusionismo, mentre la sera il richiestissimo e ormai tradizionale appuntamento curato da Abygaille 'La notte dei Pupazzi in biblioteca', letture serali che accompagneranno i bambini nel percorso di abbandono dei propri peluche per la notte, per poi ritrovarli la mattina. Domenica 15 al Teatro Astoria andrà in scena lo spettacolo natalizio per bambini 'Pippi Calzelunghe' prodotto dal Teatro della Tosse e del Teatro Luzzati alle ore 16; mentre sabato 21 la ProLoco di San Terenzo organizza intrattenimenti per i piccoli in Piazza Brusacà a partire dalle 15.

A salutare il nuovo anno, sabato 4 gennaio, la caccia al tesoro organizzata dalla ProLoco di San Terenzo per le vie del borgo; ed a chiudere questo mese di festività e magia, il 6 gennaio, la consegna delle calze della Befana offerte dal Comune di Lerici e consegnate con il supporto delle associazioni locali nei borghi del territorio a partire dalle 10 del mattino. A seguire, in piazza Brusacà saluteremo le festività con l’appuntamento 'Favole di Sabbia – L’arte della sabbia racconta le favole più belle' durante il quale i piccoli potranno ascoltare le favole della tradizione raccontate con i disegni fatti sulla sabbia.

“Un programma corposo che scandisce tutti gli appuntamenti delle festività e che offre ai piccoli la possibilità di immergersi nell’atmosfera natalizia fatta di magia, luci, incanto e felicità – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi – . Il nostro Comune si conferma attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, soprattutto quello familiare, promuovendo la voglia di approfittare della festività per spendere tempo insieme, condividere esperienze e sorrisi con i più piccoli, rivolgendo sempre un pensiero a quei piccoli che purtroppo in molti paesi del mondo, non potranno godere di queste possibilità”. Il programma completo con i contatti per le prenotazioni è a disposizione sul sito turistico del Comune di Lerici lericicoast.it.