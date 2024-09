Le stelle del Centro Studi Danza nel firmamento della coreografia

Importanti traguardi per alcuni allievi del Centro studi danza di Loredana Rovagna. Il diciassettenne Marco Tonelli e la diciottenne Danila Muhametaj intraprenderanno in questi giorni il percorso di perfezionamento professionale, scelta che costituirà un punto di svolta per il loro futuro. Tonelli, affascinato dalla composizione coreografica, il 4 maggio, dopo aver superato la selezione video e due giorni di stage, ha partecipato alla vetrina coreografica internazionale ‘What we are’ dell’Adeb di Udine con la sua prima creazione ‘Cenere emergente’ ed ha vinto tre premi: una borsa di studio per la frequenza gratuita di una settimana allo stage estivo del Pole National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes, una settimana di Internship Training con la compagnia professionale del Teatro Goerlitz/Zittau diretta dal coreografo Massimo Gerardi in Germania e un periodo di lavoro con la compagnia Arearea di Udine diretta da Roberto Cocconi. Il 12 maggio, poi, Tonelli, insieme ai quattro compagni del corso Junior avanzato Giacomo Morlando, Danila Muhametaj, Costanza Sgambati e Lina Vendico, indirizzati dalla loro insegnante alla nuova esperienza formativa, ha partecipato a Roma allo stage audizione per l’accesso all’Ndtp, Nacho Duato training program, programma biennale di studio professionale a Madrid, ideato e diretto dal celebre coreografo internazionale, opportunità unica per lavorare con lui. Marco, eccezionalmente ammesso benché diciassettenne, ha ottenuto la borsa di studio pari al 50% della tassa annuale. Nei primi due giorni di giugno gli stessi cinque allievi hanno partecipato al Concorso Novara Dance Experience, vincendo la borsa di studio assegnata dal coreografo Mauro Astolfi per lo Stage Romestate 2024 Dance International Audition al Daf (Dance Art Faculty), da lui diretto.

Al termine dei laboratori a contatto con artisti che hanno creato un codice e un linguaggio unico, Danila ha presentato allo showcase finale delle scuole invitate, la coreografia ‘Talestri’ creata per lei da Marco, meritando consensi e l’ammissione al Training professional triennale. A breve si trasferirà nella capitale per frequentare contemporaneamente l’ultimo anno del liceo classico ‘Giulio Cesare’ e le quattro ore dei corsi quotidiani del Daf. "Altri tre allievi di 15 e 16 anni, Anita Avena, Martino Bellè, Caterina Foce – dichiara Loredana Rovagna – hanno frequentato per la prima volta a Rovereto ‘Collezione d’attimi - Della coreografia e creatività’ coi maestri Michele Abbondanza e Antonella Bertoni". La ripresa dei corsi è fissata il 1° ottobre (iscrizioni dal 23 al 28 settembre, dalle 17 alle 19.30 in via Tommaseo 10, info 0187 732823). Marco Magi