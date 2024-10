Le antiche memorie ripercorrono la storia

Il viaggio nella storia delle strutture ospedaliere a Sarzana domattina con l’incontro organizzato alla sala conferenze al piano terra del vecchio ospedale in via Paci 1 a Sarzana (oggi Casa della Salute) alle 10.15. Dopo aver ricordato nei mesi scorsi la storia del lazzareto del quartiere di San Lazzaro il nuovo incontro aperto a tutti ha come obiettivo la storia delle istituzioni ospedaliere cittadine. Verrà presentata la conclusione del progetto “Antiche Memorie di Assistenza e Sanità“ finanziato dal Bando Cultura 2021 al quale ha partecipato il Comune di Sarzana con il supporto del Museo Diocesano e della Soprintendenza Archivistica della Liguria. Nell’appuntamento in programma domattina interverranno tutti gli studiosi che compongono il relativo gruppo di lavoro: le archiviste Paola Cervia e Francesca Pisani, gli studiosi Andrea Moruzzo e Filippo Balleri del Museo Diocesano di Sarzana e la restauratrice Stella Sanguinetti. L’esposizione sarà coordinata da Barbara Sisti, storica dell’arte e direttrice del Museo Diocesano di Sarzana. Il progetto che ha interessato la documentazione degli antichi ospedali sarzanesi è stato redatto con il contributo della direzione del Museo Diocesano di Sarzana e dell’associazione Firmafede con la collaborazione della Soprintendenza che ha fornito l’applicativo per la descrizione archivistica. Questo intervento ha consentito di aprire nuove finestre di conoscenza sulla storia della città di Sarzana fin dal lontano Medioevo, sulle sue istituzioni civili e religiose, sul suo patrimonio artistico e monumentale ma anche sull’organizzazione sociale, gli usi e i costumi della società sarzanese attraverso i secoli.