L’arte di recitare per abbattere tutte le barriere

L’arte di recitare? Un passepartout in grado di andare oltre ogni difficoltà. Parola di Francesco Riva, attore classe 1993 che nell’ambito delle iniziative di Futuro Aperto, progetto formativo dedicato al contrasto della povertà educativa, terrà al centro giovanile Dialma Ruggiero un campus teatrale gratuito di due settimane, dal 1° al 12 luglio dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Già autore del monologo di successo "DiSlessia… Dove sei Albert?" offrirà, partendo dalla sua esperienza personale e dal legame col palcoscenico, un’opportunità per giovani dai 12 ai 17 anni, proposta in collaborazione con i partner di progetto Mondo Nuovo Caritas e La Casa sulla Roccia, con il patrocinio del Comune di Spezia. "Durante il laboratorio - spiega l’attore originario di Fiesole e diplomato in ’Acting’ alla University of Wales – i partecipanti impareranno a stare sul palco, ma soprattutto stringeranno nuove amicizie, coltivando una passione comune. Il teatro, per me, è lo spazio in cui tutto è possibile. Da piccolo desideravo essere tutto e tutti! E ho capito che l’unico modo per realizzare il mio sogno, rimanendo me stesso, fosse proprio fare l’attore. Nel campus i giovani potranno lasciarsi andare, in un ambiente libero da giudizi, dove mettersi in gioco e far emergere la propria creatività espressiva". Per iscriversi, inviare una email a [email protected]. Futuro Aperto offre un ventaglio di proposte educative con il progetto selezionato da ’Con i Bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia.

C.T.