L’Antitrust bacchetta il Comune. Concessioni, proroga nel mirino

Non è un parere favorevole quello espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla proroga delle concessioni demaniali marittime sino alla fine dell’anno corrente, come deliberato dalla giunta Ponzanelli lo scorso 28 dicembre. Visionando il bollettino dello scorso 22 luglio si apprende infatti che per l’Antitrust l’atto presenterebbe "diversi profili di

criticità concorrenziale".

Come specificato dal presidente dell’autorità garante Roberto Rustichelli nella relazione datata 15 aprile, ma pubblicata la scorsa settimana, la proroga in favore dei precedenti concessionari decisa dal Comune di Sarzana violerebbe gli articoli 49 e 56 Tfue4 oltre che l’articolo 12 della direttiva Servizi. Al contrario la delibera farebbe riferimento a una norma - l’articolo 3, comma 3 della legge 118/2022 - "non più esistente nell’ordinamento". Ma oltre all’impossibilità di applicare una norma non più in vigore, l’amministrazione Ponzanelli l’avrebbe anche interpretata in maniera errata. Come si legge nel parare sottoscritto dal dottor Rustichelli "affinchè la norma possa trovare applicazione è necessario che la procedura selettiva per indivisuare i nuovi gestori sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive, legate proprio al suo espletamento, che ne impediscano la conclusione". L’assessore al demanio Luca Ponzanelli, da noi contattato per capire quali fossero le eventuali preoccupazioni del Comune alla luce del parere dell’Antitrust, appare piuttosto tranquillo, soprattutto perchè lo scorso 28 giugno la giunta ha approvato una delibera che metteva nero su bianco le linee di indirizzo per emanare una procedura a evidenza pubblica volta alla nuova riassegnazione delle spiagge con finalità turistico ricreative.

"C’è stato un intreccio di comunicazioni tra noi e l’autorità garante - spiega l’assessore Ponzanelli - ma l’approvazione delle linee guida è stata colta di buon grado dall’Antitrust. Confidiamo quindi che qualsiasi potenziale motivo di contestazione possa ritenersi appianato. Ci impegneremo a dare esecuzione alla delibera e a rispettare i tempi". E con chiaro riferimento alla mancanza di una normativa c univoca da parte del governo centrale Luca Ponzanelli conclude: "Andiamo avanti sulla nostra strada consapevoli della situazione estremamente complessa in cui noi, come tutti gli altri comuni costieri, si ritrovano a dover operare. Da Roma ci aspettavamo qualcosa in più".

Elena Sacchelli