La terza edizione spiega le vele da Calata Paita

Taglio del nastro ieri per la seconda edizione della ’Golfo dei Poeti Cup’, organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia che andrà avanti fino al 29 settembre con un ricco calendario di eventi. Il via ufficiale ieri mattina nel villaggio allestito a Calata Paita, alla presenza di autorità civili e militari. Il programma delle kermesse prevede stamani la sfilata Volkswagen dei Maggiolini d’epoca esposti lungo Molo Italia dalle 9 alle 10: le auto partiranno per un lungo tragitto di 150 km che toccherà Montemarcello via Lerici, Fosdinovo, Castello di Lusuolo, Pontremoli, Licciana, per poi tornare a Spezia verso le 17. Come già ieri, anche nella seconda giornata la vela sarà indiscussa protagonista con il Trofeo Michele Fiorillo regata e veleggiata, giunto alla 57ª edizione e dedicato alla Medaglia d’Oro al Valor di Marina (alla memoria), sacrificatosi nel luglio 1966 nel tentativo di effettuare un salvataggio nelle acque in burrasca di Marina di Massa.

Le imbarcazioni partiranno, dopo il defilamento davanti a Molo Italia, intorno alle 12, dall’interno della rada del Porto della Spezia e si porteranno in mare aperto attraversando il passo di Ponente o quello di Levante, a seconda della direzione del vento e dell’eventuale transito di navi, terminando poi la regata in vicinanza del Circolo Velico della Spezia. Il prestigioso e storico Trofeo riservato alla categoria Regata si svilupperà sul percorso Molo Italia – boa davanti a Tellaro – arrivo davanti al Circolo Velico. Le classi ammesse sono Orc, Gran Crociera e Regata con Rating Fiv. Oltre al Trofeo, un altro ambito premio sarà assegnato al Club con il miglior punteggio a squadre.