La scuola entra nelle aziende. Successo di ’Adotta un istituto’: "Passo avanti per i giovani"

Arrivano ottimi risultati dal primo anno sperimentale del progetto di orientamento “Adotta un Istituto”, di Regione Liguria e Confindustria Liguria promosso sul territorio da Confindustria Spezia in sinergia con Cisita. Ottanta ragazzi di tre classi terze del Capellini-Sauro, sono stati accompagnati alla conoscenza e all’approfondimento di temi trasversali attraverso un ’percorso di guida’ alle istituzioni ed al sistema economico, all’organizzazione aziendale e a quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Testimonianze istituzionali e imprenditoriali, comprese visite in azienda si sono susseguite nell’ambito del percorso scolastico coinvolgendo nel progetto 20 aziende e istituzioni. "Ogni classe ha avuto l’opportunità di fare visita a nostre aziende associate, in linea con i rispettivi studi e specializzazioni, grazie alla disponibilità data da imprenditori per i quali il tema dell’orientamento è cruciale" dichiara Mario Gerini, Presidente Confindustria La Spezia. "Il progetto è stato utile agli studenti in quanto sviluppato per consentire loro di avere una visione di insieme delle realtà del territorio che li circonda, ogni classe ha seguito un percorso studiato secondo quelle che erano le loro specializzazioni – sottolinea Antonio Fini il dirigente scolastico del Capellini-Sauro - Al termine delle attività è stato importante valorizzare meglio anche un aspetto talvolta trascurato dalle scuole: quello della valutazione". "L’esito positivo di un progetto dipende da molti fattori, ognuno fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi finali – così interviene Giorgia Bucchioni, presidente Cisita - La riuscita di ’Adotta un Istituto’ è l’essenza più significativa di questa logica, a partire dal programma, così profondamente strutturato, diversificato e volto al nostro futuro".