La replica dell’assessore: "Fatto molto per il settore"

"Spiace sentire queste frasi, ma non è vero che all’amministrazione non fa nulla, che prende in giro e rema contro i commercianti". Così l’assessore al Commercio, Marco Frascatore, interpellato da La Nazione, replica all’affondo dei commercianti. L’assessore passa in rassegna ogni punto della lettera degli esercenti e ribatte sul punto. "I parcheggi di interscambio saranno aperti a settembre, e ci sarà la navetta – dice Frascatore –. Si tratta di opere, parcheggi, che la città ha aspettato per tanti anni e che solo noi abbiamo realizzato". Altro tema, l’iniziativa delle aperture serali programmate per i mercoledì d’agosto. "Non è una nostra iniziativa, ma la sposo completamente" dice Frascatore, che poi sulla riunione organizzata da Confartigianato replica che "io e l’assessore Casati siamo stati invitati: abbiamo accolto la richiesta e abbiamo parlato per due ore con i commercianti presnti, perchè pensiamo sia di primaria importanza ascoltare le necessità del settore. Ci saranno altre occasioni, e sono pronto già ora a ricevere e ascoltare le richieste dei commercianti firmatari della lettera, a cogliere suggerimenti che possano migliorare l’attivit à dei commercianti". Da Frascatore anche due dati per contestualizzare la situazione. "L’incasso dai parcheggi a pagamento nei primi mesi dell’anno è aumentato, ed è un dato oggettivo che le macchine in centro non siano calate con l’ingresso dell’ordinanza Euro4. La domanda da porre, al contrario, è come mai, nonostante una maggiore presenza in centro, non c’è stato riscontro negli acquisti?"

mat.mar.