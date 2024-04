La Polizia di Stato recluta oltre 1800 allievi agenti

La Polizia di Stato ha indetto il concorso pubblico per il reclutamento di 1887 allievi agenti, selezione pubblica per volontari in ferma prefissata in servizio da almeno 6 mesi oppure in congedo al termine della scadenza della ferma annuale oppure in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Per partecipare bisogna avere il diploma di scuola superiore, non aver compiuto 26 anni di età, limite elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato fino a un massimo di tre anni oltre a idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata e trasmessa entro e non oltre il 13 maggio solo mediante la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsionline.poliziadistato.it .

L’esame prevede anche il superamento di prove di efficienza fisica come corsa 1000 metri, salto in alto e piegamenti sulle braccia.