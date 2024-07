La notte si colora di Blu. Magia e suoni sul fiume

La notte di Ameglia si colora di Blu e da oggi scattano i divieti di sosta e le modficihe alla circolazione stradale nelle frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra per consentire l’allestimento

degli stands e predisporre la grande serata. Per evitare troppi spostamenti con le auto private e consentire dunque di assistere agli spettacoli e visitare le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta verrà istituito un bus navetta con partenza dall’area artigianale D2 dove potranno essere parcheggiati i veicoli inoltre sarò garantito il servizio di battelli tra le due sponde del fiume. Sarà l’occasione per aiutare la Protezione Civile da sempre impegnata nella tutela del territorio visitando gli stands gastronomici aperti a Bocca di Magra.

A Fiumaretta dalle 17 sosta vietata in via Baban, del Pilota e dalle 20 verrà sospesa la circolazione veicolare in vioa Paganini nel tratto compreso tra via Ratti e il Pilota a eccezione dei residenti con posto auto privato. A Bocca di Magra da oggi pomeriggio alle 14 sosta vietata in via Fabbricotti, dalle 17 divieto fino all’intersezione con via Sans Facos dove verrà sistemata la fermata del servizio di bus navetta. Dalla 18 sarà istituito il senso unico con direzione mare monti in via Santa Croce nel tratto tra via dell’Angelo e il Monastero. Per agevolare l’arrivo nelle frazioni è stato riservato dalle 18 il parcheggio nell’area artigianale D2 di Camisano vicino al cantiere San Lorenzo da dove partirà il bus navetta. La Notte Blu organizzata dal Comune di Ameglia une di Ameglia, un evento molto atteso dai cittadini e dalle attività commerciali che, ogni anno, partecipano sempre più numerose La serata-notte, che avrà la cura e supervisione della Protezione Civile, prenderà il via dalle 18 e si prolungherà fino alle 1. Tra gli appuntamenti clou di Fiumaretta l’orchestra Filarmonica Santo Stefano Magra in piazza Pertini alle 21 e la musica dal vivo con dj set alle 22, il gruppo di danza country, il mercatino degli hobbisti, la fiera, lo street food, le performance di

magia, i gonfiabili e l’attrazione del toro meccanico. A Bocca di Magra festa della birra organizzata dai volontari della Protezione Civile, la musica dal vivo, il mercatino degli artisti e la banda a cura della Filarmonica di Santo Stefano Magra. Su entrambe le sponde, inoltre, a trasportare il pubblico in un’atmosfera d’incanto, ci saranno i trampolieri luminosi.

m.m.