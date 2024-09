La maggioranza difende la sindaca: "Ha la nostra piena condivisione". Avanti compatti con Paganini

"Pieno sostegno all’amministrazione comunale Paganini per l’attuazione del programma che è stato approvato dal 62 % dei cittadini, ora il passaggio ai fatti". Il centrosinistra arcolano composto da Pd, Psi, Alleanza Verdi Sinistra e Leali, Italia Viva e Movimento Cinque Stelle difende a spada tratta il programma della sindaca, riconfermata per la seconda volta. "La prima condivisione riguarda la priorità data al tema della sanità pubblica, che punta alla realizzazione di un presidio territoriale della salute". Senza scordare altri importanti step, favoriti dalla nomina di un assessore delegato alla sanità che consente di lavorare per migliorare i servizi. Altrettanto importanti le azioni strategiche di pieno sostegno alle famiglie ed ai minori, la tutela ambientale, a partire dal superamento delle emergenze. "In primo luogo con la richiesta ad Iren di superare in fretta alcune criticità gestionali manifestate in questi ultimi mesi nella raccolta rifiuti e di accelerare l’apertura della nuova isola ecologica al piano di Arcola operativa anche per il comune di Vezzano". Sempre in materia di rifiuti c’è il tema delle Pianazze.

"Nell’ipotesi di mancata ricollocazione dell’ impianto, occorre puntare sulla riqualìficazione urbanistica e ambientale dell’esistente. Obiettivo che chiama in causa non solo l’azienda ma in particolare gli enti preposti di controllo, la Provincia che ha autorizzato l’impianto esistente e ha l’obbligo di assicurare, con Asl ed Arpal, in sostanza con la Regione., la completa innocuità di un impianto classificato insalubre di prima categoria". In campo ambientale ci sarà il piano delle antenne con criteri estremamente restrittivi, entro l’autunno la messa in sicurezza dei corsi d’acqua minori con richiesta alla Regione ad attivarsi per il completamento delle arginature mancanti di Battifollo e Romito e i lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del rio Maggio. Poi il piano parcheggi comunale per migliorare l’accessibilità delle diverse frazioni a partire dal borgo storico di Trebiano. "E’ fortemente condiviso riprendere i contatti con il ministero dei Trasporti per le modifiche tariffarie tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano necessarie a spostare i tir dalla viabilità statale in autostrada . Altro argomento la richiesta alla Regione per lo sblocco dei finanziamenti sulla riqualificazione del viale XXV Aprile.

Cristina Guala