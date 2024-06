La fisarmonica del maestro Campi per la Pubblica

Nel giardino antistante la sede della Pubblica assistenza di Ceparana (in via Feletta a Ceparana), domani sera alle 21, in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione dell’associazione, è previsto il concerto per fisarmonica sola del maestro Gianluca Campi, con un repertorio che spazia da Vivaldi sino ad Astor Piazzolla. Campi, genovese classe ‘76, ha vinto da adolescente (ha iniziato a suonare a 11 anni) il campionato italiano di fisarmonica e addirittura il trofeo mondiale ad Alcobaça, in Portogallo, nel 2000. "Una buona aspettativa per questo concerto – dichiara il direttore artistico Carlo Casabianca – perché è la prima volta che il fisarmonicista suona da solista in questo Comune. L’ingresso è gratuito".